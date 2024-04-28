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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan boksörleri tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadın boksörleri kutladı. Özel, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak kutladı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Buse Naz Çakıroğlu Sırbistan Belgrad Politika Spor Güncel Haberler

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