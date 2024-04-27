Buse Naz Çakıroğlu, üst üste 3. kez şampiyon oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenenAvrupa Boks Şampiyonası kadınlar 52 kilo finalinde Rus Anastasia Kool ile karşılaştı.

ALTIN MADALAYA KAZANDI

Anastasia Kool'a büyük üstünlük kuran Buse Naz,altın madalya kazandı.

ÜST ÜST 3. KEZ AVUPA ŞAMPİYONU

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.