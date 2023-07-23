Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Hoffenheim'a imzayı atıyor
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Attila Szalai transferini tamamlamak üzere sözlü anlaşma sağladı. Fenerbahçe, bu transferden 12 milyon euro civarında bir bonservis alacak.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için izin verilen Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.
KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK
Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.
12 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon euro ödeyecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023