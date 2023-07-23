Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Hoffenheim'a imzayı atıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Attila Szalai transferini tamamlamak üzere sözlü anlaşma sağladı. Fenerbahçe, bu transferden 12 milyon euro civarında bir bonservis alacak.