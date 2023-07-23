Üye Girişi
Haberler

Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Hoffenheim'a imzayı atıyor

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Attila Szalai transferini tamamlamak üzere sözlü anlaşma sağladı. Fenerbahçe, bu transferden 12 milyon euro civarında bir bonservis alacak.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için izin verilen Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

12 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon euro ödeyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Attila Szalai Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title