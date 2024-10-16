A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas 25 yaşında

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, bugün 25 yaşına girdi. Oynadığı voleybol kadar özel hayatıyla da merak edilen Vargas'ın fotoğraflarını çeken foto muhabiri Yaşar Yılmaz, Haberler.com'un sorularını yanıtladı.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Melissa Vargas'ın fotoğrafını hangi tarihte ve turnuvada çekmiştiniz?

Cevap: Aslında bu fotoğraf bir hazırlık maçında çekildi. Milli takımımız Polonya'ya Polonya milli takımı ile üç tane hazırlık maçı yapmak için gelmişti. Krosno ve Mielec şehirleri normalde bana çok uzak fakat eşimle birlikte gidip hem takımımızı desteklemek hem de güzel fotoğraflar çekmek için gittim. Hazırlık maçı olduğu için hiçbir ajans ilgilenmemişti. Fotoğrafı 5 Ağustosta hikayemde paylaştım, bir anda çok beğeni alınca 7 Ağustosta'da paylaşım yapmıştım. Sonrasında Vargas'ta kendi profilinde paylaşıp beni etiketledi. Tabi Vargas paylaşınca muhteşem bir etkileşim aldık.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Peki Melissa Vargas ile konuşma şansın oldumu ?

Cevap: Hayır o gün konuşmadım, sosyal medyada sporcularla konuşmak kolay olmuyor. Fakat Ankara'da bulunduğum dönemde Fenerbahçe ile geldiğinde kendisine hem teşekkür etme hem de sohbet etme şansı yakaladım. Her fotoğrafçı için eserin etiketlenmesi ve sahibinin belirtilmesi çok güzel ve özeldir. Her sporcunun bu tarz paylaşımlarda etiket yada fotoğraf sahibini belirtmesini temenni ediyorum.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Polonya'da ne kadar süredir yaşıyorsunuz?

Cevap: 14 sene önce geldim. O yıllarda diğer Avrupa ülkelerine nazaran Polonya daha uygun bir ülkeydi. Hatta çok iyi hatırlıyorum 1 TL verip 2 Zloty alıyordum. Ozaman paramız burda değerliydi. Maddi olarak uygun olduğu için çok fazla ziyaret etmeye başladım. Eşimle de o yıllarda tanıştık. 2012 de Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonasından sonra Polonya'ya temelli yerleşme kararı aldık. Polonya spora her alanda çok değer veren bir ülke. Buda benim gibi fotoğrafçıları şanslı kılıyor.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Türkiye ve Polonya arasında medya ile ilgili ne tür farklılıklar var? Akreditasyon sistemleri, habercilik adına bizimle ne tür bilgiler paylaşabilirsiniz?

Cevap: Ben burda foto muhabirim. Benim gibi foto muhabirler aynı Türkiye'de olduğu gibi federasyona başvurup yıllık yada tek tek maçlara özel akreditasyonlar alırlar. Bazen ajanslardan görevlendirme alıyorum, bazen de takımlar benimle çalışmak istiyor. Eğer kimse adına çalışmıyorsam ve vaktim varsa arşivime yüklemek için fotoğraf çektiğim oluyor. Birden fazla ve farklı ajanslarla aynı anda çalışma imkanım var. Bu tarz kişilere 'Stringer' deniliyor. Bu söylenim tam olarak Türkçe karşılığı yok sanıyorum. Kısaca muhabir diyorlar. Tek bir ajansın çalışanı olmadan birden fazla ajansa fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Spor fotoğrafçılığında en çok kazanç tabi ki futbol maçlarında, Türkiye'de olduğu gibi en ünlü kişilerin haberleri yapılıyor. Medya konusunda çok fazla farklılık olduğunu söyleyemem. Fakat Türkiye'de sanıyorum magazin haberleri çok daha fazla yapılıyor.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Türkiye'de ki ajanslar ya da kurumlarla bağlantılı çalışmalarınız var mıdır?

Cevap: Bazı ajanslar Polonya'daki maçlarda benimle iletişime geçiyor. Fakat Polonya'da Türkiye'yi ilgilendiren çok fazla haber olmadığı için ilgi çok az. Her spor dalından Türk milli takımlarımız yada klüp takımlarımız geldiğinde benimle çalışan klüp ve ajanslar mevcut. Sanıyorum bu röportaj ileri ki dönemlerde bu tarz çalışmalara yardım edecektir. Her zaman en yüksek kalite çalışmalar teslim etmeye devam edeceğim.

Foto: Yaşar YılmazFoto: Yaşar Yılmaz

Soru: Ajanslar dışında başka nasıl çalışmalarınız var?

Cevap: Oyuncular ve kulüplerle çok bağlantılarım var. Fotoğraflarımı çok seviyorlar bende çok mutlu oluyorum. Milletler turnuvasında Almanya Kadın milli takımının, şampiyonlar ligi finalinde VeroVolley Milano takımının takım fotoğrafçısıydım. Bunlar gibi birçok takım benimle iletişime geçip fotoğraf çekmemi istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim için çok gurur verici bir durum. Ayrıca Polonya'da Türkiye Büyükelçiliğinin organize ettiği kutlama ve bayram gibi etkinliklerde fotoğraf çekiyorum. Polonya'da gerçekleşen hemen hemen birçok Türk etkinliğine gitmek ve güzel fotoğraflar çekmek benim gibi ülkesini temsil eden kişiler için çok değerli.

Foto: Yaşar Yılmaz

Soru: Çoğunluklu voleybol fotoğrafları üzerine çalışıyorsunuz. Diğer spor dalları ile ilgileniyor musunuz? Başka hangi fotoğrafçılık konuları ile ilgileniyorsunuz?

Cevap: Voleybolu seviyorum. Voleybol bir şov oyunu. Çok fazla duygu anları oluyor, bu anları yakalamak muhteşem bir duygu. Bazen oyuncularla nabzınız yükseliyor, nerde ne zaman hangi oyuncunun ne yapacağını kestirmek çok önemli. Eğer fırsatım olsa hep voleybol fotoğrafları çekerim ama basketbol, futbol, hentbol yada atletizm etkinliklerine de gidiyorum. Fakat şunu söylemem gerek, voleybol dışında bir şey paylaştığımda takipçi sayımda azalma oluyor. Beni takip eden insanlar daha çok voleybol paylaşımı istiyorlar bende buna özen göstermeye çalışıyorum. Yurtdışında yaşayan biri olarak doğrusunu söylemek gerekirse telefonumda haber kaynaklı bir tane aplikasyon var ve o da Sondakika. Haberlerini çok okuduğum bir mecrada röpörtajımın yayınlanacağı olması benim için ayrı bir gurur. Bu yazıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Yaşar Yılmaz

Foto: Monika Plis