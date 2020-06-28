Son Dakika | 'Sakin Şehir' unvanlı Perşembe ilçesi, ilgi çekiyor
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Son Dakika | 'Sakin Şehir' unvanlı Perşembe ilçesi, ilgi çekiyor

Son dakika haberleri: KARADENİZ'in önemli turizm noktalarından Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Son Dakika | 'Sakin Şehir' unvanlı Perşembe ilçesi, ilgi çekiyor
28.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:46

KARADENİZ'in önemli turizm noktalarından Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası ise ilçede en çok ziyaret edilen yer oluyor. 

Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, yerli ve yabancı turistler tarafından her yıl yoğun olarak ziyaret ediliyor. Balıkçılığın yaygın olduğu ilçede, kırsal mahallelerde yetiştirilen organik yiyecek, sebze ve meyveler de semt pazarlarında satılıyor. Perşembe ilçesi kıyısında bulunan, Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı nadir yerlerden Hoynat Adası, Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu Yarımadası ile aynı güzergahta olan timsaha benzerliği ile dikkat çeken Timsah Adası da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Ordu'nun en fazla turist ağırlanan Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası'nda gün batımı ilgiyle izlenirken, Hoynat Adası'na yerleştirilen dürbünler ve yeni yapılan seyir teraslarıyla da kuşlar, rahatlıkla gözlenebiliyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, denizle iç içe olan ilçede turizm potansiyelini ve güzelliklerini ortaya çıkarabilmek için kırsal mahallelerde beton yollar yaparak, ulaşımı kolaylaştırdıklarını Yason, Hoynat Adası gibi önemli turizm alanlarında da ziyaretçileri artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Başkan Tandoğan, "Yollarımızı belli bir standarda getirdiğimiz zaman mutlaka burada turizmin daha çok canlanacağını düşünüyorum. Çünkü konforlu bir ulaşımdan sonra insanlar buralara daha rahat gelebilecekler. Turizm alanında da Perşembe nadir 'Sakin Şehir' ilçelerinden biri. Kırsalda anıt tarihi ağaçlarımız, şelalelerimiz, birbirinden güzel doğa güzelliklerimiz var. Bu vesileyle bunların yollarını da yapmış olacağız. Turizmde en önemli etkenlerden biri de yol. Kırsal mahallelerimizde de beton yollarla ulaşım konforunu artırıyoruz" diye konuştu.'TURİZMİ CANLANDIRMAK İSTİYORUZ'Büyükşehir Belediyesi ile bölgedeki turizm canlılığını artırmak için ortak projeler de yapıldığını söyleyen ve bu çalışmalardan dolayı Başkan Hilmi Güler'e teşekkür eden Tandoğan, "İlimiz ve ülke turizmine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu doğal güzellikleri insanlara sunmak için turizm alanında yatırım yapanların önünü de açmak istiyoruz. Bu ilçe ancak turizmle ve tarımla kalkınabilir. Sanayi olabilecek bir alanımız yok. Bir tarafımız deniz, denizdeki turizmi canlandırmak istiyoruz. Bir tarafımız doğa, yemyeşil. Tarihi, doğa ve deniz turizmine daha çok önem vererek bu canlılığı sağlayacağız. Büyükşehir Belediyemiz de ilçemizde çeşitli turizm projeleri gerçekleştiriyor. Daha şimdiden bunların çok olumlu katkılarını almaya başladık" dedi.

Tepecik Mahallesi'nin muhtarı Alaaddin Ergin de deniz manzaralı mahallede ulaşım sorununu çözmeye başladıklarını belirterek, "Mahallemiz deniz manzaralı, doğa ile iç içe. İlçeye ve şehre yakın olduğu için ilgi çekiyor. Özellikle buralara gezmeye gelenler kırsal mahalle yaşantısını merak edip geziyorlar. Yapılan bu yollar yörede yaşayanların ulaşımını kolaylaştırdığı gibi, buraları ziyaret edenlerin ilgisini de artırıyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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