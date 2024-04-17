Ordu'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, motosikletteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ali Ö. yönetimindeki 52 AED 924 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Demirbaş'a (67) çarptı. Kazada Demirbaş ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan Y. (22) yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Demirbaş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU