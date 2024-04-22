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Öğrenciler geleceğin projelerini sergiledi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerin projelerini sergilediği bilim fuarı sergisi açıldı. Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, öğretmenlerinin öncülüğünde hazırlanan 12 proje görücüye çıktı. Açılan sergide ayrıca İstanbul'da 19'uncusu düzenlenen gastronomi festivalinde 19 derece yapan öğrencilerin tabakları da sergilendi.

Öğrenciler geleceğin projelerini sergiledi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerin projelerini sergilediği bilim fuarı sergisi açıldı.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, öğretmenlerinin öncülüğünde hazırlanan 12 proje görücüye çıktı. Açılan sergide ayrıca İstanbul'da 19'uncusu düzenlenen gastronomi festivalinde 19 derece yapan öğrencilerin tabakları da sergilendi.

Projenin açılışında konuşan Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aydın, "Bilim fuarımızda bulunan projelerimizin ana temasında okulumuzun eğitim-öğretim faaliyetleri veren gastronomi ve yabancı dil alanlarına ağırlık verdik. Projelerimiz tamamen öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emekleriyle birlikte ortaya çıkarıldı. Ayrıca bu yıl eğitim ve öğretim yılı içerisinde İstanbul'da 19'uncusu düzenlenen gastronomi festivalinde 19 derece yaparak dönen öğrencilerimizin tabaklarını sergiledik. İstanbul'daki yarışmada okulumuz yılın lisesi kategorisinde altın madalya alarak seçilmiştir. Mart ayı içerisinde Hırvatistan'ın Split kentindeki Brac Adası'nda düzenlenen gastronomi yarışmasında da okulumuz 17 madalya alarak, lise kategorisinde dünya ikinciliği, tatlı dalında altın madalya alarak birincilik getirmiştir. Bu yarışmalar dünyanın çeşitli yerlerinde yapılıyor. İlk önce hedefimiz ülkemizin içerisinde yapılan yarışmalardı. Okulumuzda ve bölgemizde olmayan uluslararası yurtdışı yarışmalarına bu sene katıldık. Tabi bu yarışmalar bizlere ve okulumuza tecrübe kazandırıyor. Öğrencilerimizin bu deneyimleri mutlaka kazanmalarını istiyoruz. Dünyadaki yarışmalarda hiçbir eksiğimiz yoktur. Ana amacımız aslında öğrencilerimizin ufkunu açmaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve katılımcılar projede sergilenen eserleri gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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