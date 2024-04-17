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Ordu'da Çatı Katında 61 Bin TL Ele Geçirildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir çatı katında saklanmış 610 adet 100'lük banknot ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine intikal eden 'parada sahtecilik' olayına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın ikametinin bulunduğu binanın çatı katında yapılan aramada 610 adet 100 TL'lik banknot (61 bin TL) ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ordu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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