Ünye Limanı'nda çimento yüklü gemide yangın çıktı

Ordu'da Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü geminin kaptan köşkünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Ünye Limanı'na demirleyen kuru yük gemisinin kaptan köşkünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen gemi personeli Eray Patan, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.