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Ünye'de Okul Sporları Oryantiring Yarışması Gerçekleştirildi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Küçükler-Yıldızlar Erkek-Kız Yarışması'na 17 ilden 367 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çocukların şehri tanıma fırsatı bulduğunu ve turizm elçisi olarak gördüklerini belirtti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Okul Sporları Oryantiring Küçükler-Yıldızlar Erkek-Kız Yarışması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Pikolo Derneği ve Ünye Belediyesi iş birliğinde yapılan organizasyona,17 ilden 367 sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, yarışlara katılan çocukları şehrin turizm elçisi olarak gördüklerini söyledi.

Çocukların sportif faaliyet sırasında şehri tanıma fırsatı da bulduklarını belirten Tavlı, "Şehrimizin güzelliklerini ve gezilecek yerlerini de bu vesileyle fark etmiş oldular. Aynı zamanda gittikleri yerde de ilimizi, ilçemizi tanıtmak adına bizim elçimiz olacaklar. Bu yıl ilkini düzenledik ve keyifli geçti." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki yarışmada dereceye girenlere madalyalarının verildiği etkinliğe, Kaymakam Ayhan Işık ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Hüseyin Tavlı Spor Ünye Ordu Spor Güncel Haberler

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