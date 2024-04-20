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Ordu'da Okul Sporları Halter Yıldızlar Erkek-Kız Türkiye Birinciliği Tamamlandı

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Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 49 ilden 192'si kadın 422 sporcu ile 56 hakem ve 64 antrenörün katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular tebrik edildi.

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyon, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 4 gün süren müsabakalara, 49 ilden 192'si kadın 422 sporcu ile 56 hakem ve 64 antrenör katıldı.

Ordu kafilesinde yer alan Fatsa Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulu sporcusu Asilkan Sevim 67 kilogram sıkletinde, 65 kilogram koparma ve 80 kilogram silkme ile toplamda 145 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Müsabakalara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şunları kaydetti:

"İlimizde böyle güzel organizasyonlara bundan sonraki süreçlerde de ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlayan sporcularımıza, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Katılımcıları en güzel şekilde ağırladık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

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