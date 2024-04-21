Ordu'da Bu Yıl 1400 Ton Çilek Rekoltesi Bekleniyor

Ordu'da bu yıl yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1400 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesinde bazı çilek bahçelerini gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde çilek üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 400 dekarda 1200 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, desteklemelerle üretim alanlarının artırıldığını, şu anda il genelinde 500 dekar alanda üretim yapıldığını aktardı.

Yılmaz, hasadına bu ay başlanan çileğin aralığa kadar meyve verdiğini ifade ederek, "Bu yıl il genelinde 1400 ton civarında çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu üretimden ise Ordu ekonomisine 90 milyon lira katkı sunulması bekleniyor." dedi.

Getirisi yüksek olan çilek üretimine yönelişin arttığına dikkati çeken Yılmaz, çileğin pazar sorunu olmadığını, il içi ve dışına satış yapıldığını sözlerine ekledi.