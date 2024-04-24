Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde 30 gram esrar ve 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. E.Ö. ve K.C.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 gram esrar ile 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö. ve K.C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.