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Ordu'da Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Yükümlü, Kamuya Yararlı İşte Çalışma Cezasını Evlerde Tıraş Ederek Çekiyor

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Ordu'da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlü, kamuya yararlı bir işte çalışma cezasını yaşlı, öğrenci, hasta ve maddi durumu iyi olmayanları evlerinde tıraş ederek çekiyor. Yükümlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi sakinlerine, hastalara, yardım alanların aile bireylerine ve öğrencilere hizmet veriyor.

Ordu'da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlü, kamuya yararlı bir işte çalışma cezasını yaşlı, öğrenci, hasta ve maddi durumu iyi olmayanları evlerinde tıraş ederek çekiyor.

Yükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı "Berberim Yanımda" projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi sakinlerine, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtaç durumdaki hastalara, Altınordu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alanların aile bireyleri ve İl Müftülüğüne bağlı Yatılı Bölge Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini sürdüren öğrencilere hizmet veriyor.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, AA muhabirine, haklarında "kamuya yararlı bir işte çalışma" cezası bulunan yükümlülerin, kamu kurumları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çalıştığını söyledi.

Yükümlünün berber olması nedeniyle proje kapsamında kurumlarda çalışmasına karar verildiğini belirten Tekin, yükümlünün sosyal yardımlaşmadan yardım alanların haftanın iki günü, huzurevindeki yaşlılar, hafızlık eğitimindeki öğrenciler ile hastanede maddi durumu iyi olmayan hastaların ise haftanın bir günü 08.00-12.00 saatleri arasında saç bakım ve tıraşını yaptığını anlattı.

Yükümlünün yaklaşık iki aydır kurumlarda günde 4 saat çalışarak cezasını yerine getirdiğini ifade eden Tekin, çalışma cezalarında kişilerde iş disiplini sağlandığını, ayrıca kurumlardaki olumlu havadan etkilenme ve davranış değişikliği oluşturduğunu vurguladı.

Diğer kamu kurumlarında da yargı çevresinde 120 kişinin kamuya yararlı işte ücretsiz şekilde temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde çalıştırıldığını anlatan Tekin, "Çalışmalarımıza destek veren başta Sayın Valimize, Cumhuriyet Başsavcımıza ve diğer kurum amirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç ise berberin, proje çerçevesinde huzurevi sakinlerine hizmet verirken ayrıca kamuyla ilgili de tecrübe kazandığını aktardı.

Bu anlamda projenin hem huzurevi sakinlerine hem de cezayı alan kişiye faydalı olduğunu belirten Bayramiç, "Yaşlılarımız berberin geleceği günleri bildikleri için sabahında bekliyorlar. Herkes sırasını bekleyerek tıraşını oluyor. Bununla da keyifli ve mutlu oluyorlar. Projenin gayet iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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