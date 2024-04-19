Ordu'da Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu Başladı

Ordu'daki ana arı yetiştiriciliği kursuna katılan 23 kişi eğitim alıyor.

Vali Muammer Erol, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğince Karapınar Mahallesi'ndeki kursu ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi" kapsamındaki kurs çalışmalarını inceleyen Erol, kursiyerlere başarı diledi.

Vali Erol'a arıcı körüğü hediye edilen ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de katıldı.

Öte yandan uzmanların 15 gün ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve birliğe kayıtlı arıcılara teorik ve uygulamalı eğitim vereceği kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.