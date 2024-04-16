Ordu'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 13 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bucak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin karton depolamak için kullanılan zemin kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek, binayı sararken, bu esnada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle binada mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi, 5'i ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulans ile şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU