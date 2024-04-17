Ordu'da sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı
Ordu'da ikamet ettiği evin çatısında sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine T.A'nın (26) adresinde arama yaptı.
Aramada, T.A'nın evinin çatısında 61 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.