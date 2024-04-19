Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

ORDU - Ordu'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'organize suç örgütü üyeliği' ve '6136 SKM' suçundan yürütülen çalışma kapsamında E.A.G. ve E.E. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.