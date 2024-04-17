Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 32 bin 411 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son 2 haftada 32 bin 411 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son 2 haftada Ordu genelinde 77 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 127 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 95 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 103 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 543 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 103 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 117 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 211 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 32 bin 411 araç kontrol edildi, 5 bin 210 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 53 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU