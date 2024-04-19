Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen çalışma sonucu eylem hazırlığındaki E.A.G. (17) ve E.E. (18) gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen bu kişiler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.