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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Hakkında Adli İşlem

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, bir şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlattı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Ordu 3.Sayfa Güncel Haberler

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