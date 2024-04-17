Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Hakkında Adli İşlem
Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, bir şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlattı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU