Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi
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Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 311'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 213 bin 863 testte, 13 bin 604 vaka ile 1734 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 282 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 311'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 863 testte 13 bin 604 vaka, 1734 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 953 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, toplam vefat sayısı 43 bin 311, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 983, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 743 bin 871 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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