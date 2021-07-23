Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti
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Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti

Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kurban Bayramı'nın ilk günü İskilip ilçesinde çıkan yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Kurban Bayramı'nın ilk günü İskilip ilçesinde çıkan yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte Aşağı Örenseki köyünü ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu dile getiren Kavuncu, yangınzede ailelerin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken çalışmanın yapılacağını ifade etti.

20 Temmuzda Aşağı Örenseki köyünde akşam saatlerinde yangın çıkmış, yangında 3 ev ile 2 samanlık ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale gelmişti. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri! Milletvekili Kavuncu'dan, yangınzede ailelere geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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