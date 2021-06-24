Son dakika haberleri: BM Orta Doğu Temsilcisi Wencesland, "Gazze'deki ateşkesin kırılganlığı" konusunda uyarıda bulundu
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Son dakika haberleri: BM Orta Doğu Temsilcisi Wencesland, "Gazze'deki ateşkesin kırılganlığı" konusunda uyarıda bulundu

Son dakika haberleri: BM Orta Doğu Temsilcisi Wencesland, 'Gazze'deki ateşkesin kırılganlığı' konusunda uyarıda bulundu
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının "çok kırılgan kaldığı" ve Gazze'de yeni tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının "çok kırılgan kaldığı" ve Gazze'de yeni tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Wencesland New York'ta, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, "İsrail ile Hamas arasındaki düşmanlıkların sona ermesi halen çok kırılgan bir zemine dayanıyor ve tarafların provokasyonlardan kaçınarak gerginliği azaltması gerekiyor." dedi.

Wencesland, "Gazze Şeridi'nde başka bir yıkıcı tırmanıştan kaçınmak için tüm tarafların üzerine düşeni yapması gereğini" vurguladı.

BM Özel Temsilcisi, İsrail'i "uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına uygun olarak, Filistin halkının güvenliğini sağlamaya" çağırdı ve hangi tarafa ait olursa olsun, şiddet faillerinden hesap sorulmasının gerekli olduğunu söyledi.

Tor Wencesland, İsrail'e "Filistinlilerin evlerini ve mülklerini yıkmayı durdurması ve yasal olarak evlerini inşa etmelerine izin vermesi" çağrısını yineledi.

BM yetkilisi konuşmasında, Filistinli muhalefet figürü Nizar Banat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasından kısa bir süre sonra bugün hayatını kaybetmesinden duyduğu "hususi endişeyi" dile getirerek, konunun şeffaf bir şekilde araştırılıp sorumluların tespit edilmesini istedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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