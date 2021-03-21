Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı

21.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:52

Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı Kastamonu'da korona virüs vakalarının büyük oranda artış göstermesi üzerine, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından peş peşe karantina kararları alınmaya başladı.

Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı

KASTAMONU - Kastamonu'da korona virüs vakalarının büyük oranda artış göstermesi üzerine, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından peş peşe karantina kararları alınmaya başladı. Ayrıca yüz yüze eğitim gören okullarda da eğitime ara verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre, 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıklandı. Salgının hızla arttığı Kastamonu'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 118,23'ten, 197,41'e yükseldi. Karadeniz Bölgesi'nde 79,18 oran artışı ile rekor kıran Kastamonu'da karantina kararları da peş peşe gelmeye başladı. Kontrol altına alınamayan salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı Bük Köyü Üyük Mevkii'nin ardından Taşköprü ilçesi Kaygınca köyü Sökü Mahallesi de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ağlı ilçesinde ise bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Hıfzısıhha Kurulu kararınca Nedime Kaya İlkokulu, Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Ana sınıfı da eğitim ve öğretime 5 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Daday ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise 12. sınıflar hariç, ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Artan vakalar sonrasında Kastamonu Valiliği, vatandaşlara çağrıda bulunarak zaruri haller dışında sokağa çıkılmamasını istedi. Valilik, Kastamonu'da mutasyonlu virüsün yayılımıyla vaka sayısının çok yüksek seviyeye ulaştığı belirterek hareketliliğin azaltılması, evlerde ve tüm kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması istedi.

Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı
Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı
Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı
Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Özcan Bizati Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakaların arttığı ilde peş peşe karantina kararları alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:54:11. #1.15#
title