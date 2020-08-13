Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de hizmete sunmayı hedefliyoruz Gelen son dakika haberlerine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında dünyanın en büyük 'orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak; ülke ekonomisine, istihdama ve millete sağlayacağı katkı ile 'simgelerin köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin marka projelerinden olduğunu söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında dünyanın en büyük 'orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak; ülke ekonomisine, istihdama ve millete sağlayacağı katkı ile 'simgelerin köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin marka projelerinden olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "İnanıyorum ki 2023 yılında açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022 tarihinde milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaları kesintisiz devam eden 'Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin; 88 kilometresi otoyol, 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale kesiminde ve bu kesim kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 62,5'lik fiziksel gerçekleşme sağlandığını belirtti. Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın en önemli ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilklerin projesi olduğunu ifade ederek, 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağının bilgisini verdi. Bakan Karaismailoğlu, projenin tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

'KÜLTÜREL ETKİLEŞİM DE ARTACAK'Projenin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifleyeceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun, İstanbul İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak" dedi.1 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEKBakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurgularken, "Proje aynı zamanda Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak" dedi. YILLIK 567 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK88 kilometre otoyol, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometrelik kısalma sağlayacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin yapılması ile yıllık zamandan 465 milyon lira, akaryakıttan da 102 milyon lira olmak üzere toplamda 567 Milyon liralık tasarruf sağlanacak" açıklamasında bulundu.PROJE, İSTİHDAM KAPISI OLDU

Projede toplam 5 bin 597 kişilik personelin çalıştığının bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, projenin vatandaşa iş, AŞ olduğunu; sağladığı, sağlayacağı istihdam olanağı ve çeşitli sektörlere katacağı canlılık ile ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunacağının altını çizdi. Karaismailoğlu, "Tüm bu görkemi ile dünyanın gözünü diktiği köprü inşaatını yaparken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. İnanıyorum ki 2023 yılında açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022 tarihinde milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA