Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bulunan 40 kişi ve Ayvacık açıklarında sürüklenen 4 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.
Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.