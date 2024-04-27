Üye Girişi
Haberler

Yüzme Antrenörü Kemal Elibol'un Cenazesi Toprağa Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi. Yüzme branşında milli takım antrenörlerinden Serap Demirci Elibol'un eşi Kemal Elibol için ikindi vakti Tatarlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Elibol'un ailesi burada taziyeleri kabul etti. Törene, Elibol'un yakınları ve arkadaşları katıldı. Kemal Elibol'un cenazesi kılınan namazın ardından Çanakkale Mezarlığında defnedildi.

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.

Yüzme branşında milli takım antrenörlerinden Serap Demirci Elibol'un eşi Kemal Elibol için ikindi vakti Tatarlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Elibol'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Elibol'un yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kemal Elibol'un cenazesi kılınan namazın ardından Çanakkale Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Takım Çanakkale trafik Yaşam Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title