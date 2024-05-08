Çanakkale'de Köstebek Tabancası Patladı: 1 Yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı. Şakir Türker (75), köstebekleri uzaklaştırmak için kurduğu tabanca ateş alınca sol elinden yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.
Karadağ köyünde yaşayan Şakir Türker (75), Kocabayır mevkisindeki soğan tarlasına zarar veren köstebekleri uzaklaştırmak için köstebek tabancası kurmak istedi.
Tabanca bu sırada ateş alınca Türker sol elinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Türker, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.