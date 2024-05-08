Çanakkaleli tekel bayi sahibi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Pandemi döneminde tam kapanma tedbirlerine alkollü içki satışı yasağının da eklenmesini yargıya taşıyan ve sonuç alamayan Çanakkaleli tekel bayi sahibi Deniz Öztürk, bu sefer de "hak ihlali" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışı yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye dayanarak, Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da "Tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmaması" kararı vermişti. Bu karar nedeniyle 17 günlük süreçte tekel büfesini kapatmak zorunda kalan Deniz Öztürk, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun alkollü içki satışı yasağını yargıya taşımıştı.

Deniz Öztürk, "kişilerin özel hayatına, yaşam tercihlerine, tüketim alışkanlıklarına, kültürüne yönelik hukuka aykırı bir müdahale niteliğindeki alkollü içki satış yasağını düzenleyen Çanakkale İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Öztürk, alkol satış yasağının bilimsel ve tıbbi dayanağı olmadığını belirtti.

900 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Deniz Öztürk'ün dava açmasının basında yer alması sonrasında iş yerinin kolluk tarafından takip edildiği iddia edilirken, Öztürk'ün ikamet ettiği evinin zemin katında bulunan iş yerine giderek bilgisayarını almak istediği ve bu sırada polislerin gelerek pandemide konulan yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL para cezası kesildiği öne sürüldü.

ÇANAKKALE 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ "PARA CEZASI HUKUKA AYKIRI" DEDİ

Bu sırada Çanakkale 1. İdari Mahkemesi ise yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bunun üzerine Deniz Öztürk, Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün para cezasına Çanakkale Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne de itiraz etti. Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, Öztürk'ün itirazını kabul etti ve Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu ve olayın kanunda bahsi geçen yasak ve zorunlulukları getiren tedbirlerden olmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi ve para cezası iptal edildi.

KISMEN İPTAL, KISMEN EHLİYET NEDENİYLE RET KARARI

Söz konusu kararı, Çanakkale 1. İdari Mahkemesi'ne sunan Öztürk'ün ilk duruşmasında mahkeme dava konusu Çanakkale İl Hıfzısıhha Kuru kararının "Tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına ve 'büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına yönelik kısmının iptaline; 'market ve bakkallarda alkol ürünü satılmamasına' yönelik kısmı yönünden ise davanın ehliyet yönünden reddine karar verdi.

Taraflar Çanakkale 1. İdari Mahkemesi'nin söz konusu kararını istinafa taşıdı. Deniz Öztürk, büfesinde diğer temel gıda ürünleri ve gündelik ihtiyaçlara yönelik ürünlerin satışını yapamadığını ve dolayısıyla yoksun kaldığı bir gelir ve ürünleri satamamaktan dolayı uğradığı zararlar söz konusu olduğunu belirtti.

İSTİNAF REDDETTİ

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava Dairesi, Öztürk'ün istinaf başvurusunu kabul ederken, Çanakkele Valiliği'nin Çanakkale 1. İdare Mahkemesinin kararının iptale ilişkin kısmının kaldırılmasına, dava konusu işlemin "tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına" ve " büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına" yönelik kısmı yönünden davanın reddine karar verdi.

Kararı temyiz eden Deniz Öztürk, Bursa Bölge İdari Mahkemesi'nin kararının temel hak ve hürriyete, hukuka aykırı olduğunu beyan ederken, davanın reddedilmesinin yerinde olmadığını ehliyet hususundaki istinaf başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Çanakkale Valliği de temyiz isteminin reddi talebinde bulundu.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

Danıştay 4'üncü Dairesi, Bursa Bölge Mahkemesi Üçüncü Dava Dairesi'nin kararının onanmasına kesin olarak karar verdi. Deniz Öztürk, kararın kesinleşmesinin ardından bu sefer de Anayasa Mahkemesi'ne "hak ihlali" iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.