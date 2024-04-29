Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Kutlamaları

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, zaferi konu alan video gösterimi yapıldı, "Bayrak inmez" adlı oratoryo gösterildi.

Okul müdürü Özlem Atik, yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olduğunu söyledi.

Çanakkale ve Kut'ül Amare ruhunun günümüzde de devam ettiğini belirten Atik, "Ülkemiz için tehdit olacak sorunların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve mazlum milletlerin yanında devlet ve millet olarak duruşumuz bunun en güzel örneğidir. Birçok devletin görmezden geldiği Filistin'deki zulme, en yüksek tondan tepki gösteren Cumhurbaşkanımızın haklı çıkışı etrafında birleşen milletimiz asırlardan beri mazlumun yanında olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği kutlama programı, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.