Son dakika haber... İSTANBUL'DA 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ
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Son dakika haber... İSTANBUL'DA 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ

11.01.2021 05:28 | Son Güncelleme: 11.01.2021 05:32
Son dakika haber... İSTANBUL'DA 56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. 8 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Görüntü dökümü:

--------------Sarıyer'de denetleme--Metrobüs Perpa Durağı'ndan görüntü

-Trafikte araçlar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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