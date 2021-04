Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını cevapladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Özellikle biz çok ciddi sıçramaları Doğu Akdeniz'de önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile yaptık. Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmalarda gerek sismik çalışmalarda gerek sondaj çalışmalarıyla ilgili bir kararlılık ortaya koydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin gündeme dair sorularını cevapladı.

"İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim"

İşsizlik ve istihdam ile ilgili konuşan Erdoğan," İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde 13 civarında bir konumdayız. Son açıklanan rakamda ciddi bir artış sayılamaz. Turizm de çok çok iyi bir konumdaydık fakat bu Covid meselesi sebebiyle turizmdeki düşüş istigdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Hep sağlıklı hem engelli olanlar için ciddi istihdam yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında kalifikasyona geliyor. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur" dedi.

Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, " Özellikle biz çok ciddi sıçramaları Doğu Akdeniz'de önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile yaptık. Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmalarda gerek sismik çalışmalarda gerek sondaj çalışmalarıyla ilgili bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da sondaj da yaparız. Bundan Yunanistan rahatsız oldu onlarda bu imkanlar yok. Orada Yunanistan'ın bizim hakları gibi hakları da yok. Şuanda Doğu Akdeniz'deki tüm bu çatışma ve gerginlikte yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ama biz anlayış gösterdik. Biz her zaman anlayış gösterdik. Yeri geldiğinde sondaj gemilerimizi tamir, bakıma aldık. Sismik araştırmaları tamir bakıma aldık. Bir şey söyledik Kıbrıs'la ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'ın haklarını asla kimseye yedirmeyiz. Yeri gelirse müdahale ederiz. Şuanda gemilerimiz her an hazırlar. Bazı adımların atılması gerekiyorsa atarlar. Biz görüşmelerden kaçmıyoruz yeter ki Türkiye'ye saygı duymasını bilsinler" diye konuştu.

Aşılama sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

" Bu çalışmaları Bilim Kurulu ile sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlar hangi istikametteyse biz de şuanda hükümet olarak bu istikamette devam ediyoruz. Aşı konusunda dünyada 6. Sırada biz yer alıyoruz. Bilim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla birlikte bu aşı sürecini 65 yaşın altında daha nasıl kademelendirelim bunun adımları bir taraftan atılmış olacak. Aşıda iyi bir konumdayız. Yani 8 artı 10 milyon civarında hatta 20 milyona yaklaşmış durumdayız. Bu bakımdan dünyada örnek sayılabilecek ülkelerden bir tanesi konumundayız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK