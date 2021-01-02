Son Dakika | Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberine göre Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 1578'e yükseldi, vaka sayısı da 158 bine yaklaştı.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 1578'e yükseldi, vaka sayısı da 158 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 25 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1064 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 14'ünün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 11'nin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olduğu kaydedildi.

Hastalardan 119'unun yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 27'sinin de solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Nüfusu 5,2 milyon olan Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1578'e, vaka sayısı da 157 bin 879'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 136 bin 383'e ulaştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık ila 2 Ocak tarihleri için 19.00- 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat