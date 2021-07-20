Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı takdirde geçerlidir" dedi.