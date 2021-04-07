Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Sağlık
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde iki hastaya bağırsaktan yeni mesane yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde iki hastaya bağırsaktan yeni mesane yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ameliyatı Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korğalı, mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirtti.

"Kasa invaziv" olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık haline geldiği için mesanenin çıkartılması gerektiğini aktaran Korğalı, "Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atılması." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yöntemin de daha az uygulanan bağırsaktan yeni mesane yapma olduğuna dikkati çeken Korğalı, şunları kaydetti:

"Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parçayla onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi. Bu tür ameliyatlar daha çok büyükşehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapılıyor ve hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor."

Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt ise ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, "Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

Diğer hasta Murat Şeker ise hastalık sürecini anlatarak, 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Türker Ertürk Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Ahmet Kural Burak Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:10:02. #1.15#
title