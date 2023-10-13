Devletlerin Sosyal Medya Devlerine Baskısı İfade Özgürlüğüne Tehdit

SCÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı Avrupa Birliği'nin, yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması ve dezenformasyon uyarısı için Elon Musk'a 24 saat süre vermesini değerlendirdi. AB'nin daha önceden kendi bünyesindeki vatandaşlarını korumak açısından çeşitli önlemleri hayata geçirdiğini söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Türkiye'de de bu kişisel verileri koruma kanunu olarak uygulanmaya başlandı. Buna ilişkin süreç devam etmektedir ancak şunu söylemek mümkün; uzun zamandan beri özellikle liderlerin sosyal medyadaki profilleri, liderlerin sosyal medyadaki içerikleri daha önce Trump'ın Twitter'da yasaklanmasında olduğu gibi, veya işte herhangi bir farklı içeriğin Twitter'ın kendi kuralları ve kaideleri uyarınca kaldırılması gibi çeşitli durumlarla karşılaşıldı. Devletler ve liderler artık sosyal medya devleriyle aslında bir güç savaşı içerisinde de kendilerini buldular. Çünkü sosyal medya şirketleri artık 'Senin devlet olarak vatandaşlarından çok daha fazla benim üyem var, ben senden çok daha fazla toplumlar üzerinde etkiliyim' demeye de başladı. Ancak tabi sosyal medyanın devletlerin baskısıyla bu tarzdaki kendisine uygun bazı bilgilerin yayılmasını kabul etmesi kendisi uygun olmayan bazı bilgilerin ise yayınlanmaması veya bu içeriklerin kaldırılması için maalesef baskı yapması da bu anlamda kabul edilemez" diye konuştu.

'SAVAŞLARDA SOSYAL MEDYANIN TARAFSIZLIĞI ÖNEMLİ'

Sosyal medya şirketlerinin savaş durumlarında tarafsızlığının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Darıcı, "Elon Musk sadece bir ülke istedi diye 'Bu dezenformatik bilgi' dedi diye ben bunu kaldırmayacağım demek istiyor. Bu da aslında önemli bir içerik çünkü tarafsız olabilmek, özellikle savaş gibi durumlarda tarafsız kalabilmek, çok yoğun çıkar ilişkilerinin iç içe geçtiği ülkeler nezdinde dahi tarafsız kalabilmek özellikle sosyal medya açısından çok çok önemli. Vatandaş gazeteciliği açısından da önemlidir. Orada sahadan doğru bilgileri alıp yorumlayabilmek açısından da çok çok önemli. Devletler vergi veya diğer yaptırım güçlerini kullanarak sosyal medya üzerinde istedikleri içeriğin yayınlanmasını, istedikleri içeriğin yayınlanmaması gibi bir yola girerse bu ifade özgürlüğüne de ciddi bir tehdit olacaktır" ifadelerini kullandı.