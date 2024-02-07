Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde meydana gelen kazada, ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eylül Üniversite kavşakta meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 NU 818 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 58 BP 290 plakalı Ford marka ambulans kavşakta çarpıştı. Ambulans yan yatarken kazada sağlık çalışanları olan A.Ö., D.Ö. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Acil Durum Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title