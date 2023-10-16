Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi. Kongre, gıdanın ulaşılabilmesi, güvenliği, güvencesi ve sürdürülebilirliği gibi konuları ele aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Kongre Başkanı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldız, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne denk gelen kongrenin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliği ile hazırlanan ilk gıda kongresi niteliğinde olduğunu belirtti.

Gıdanın ulaşılabilmesi, güvenliği, güvencesi ve sürdürülebilirliği gibi çok farklı alanları içine alan bir kavram olduğunu vurgulayan Yıldız, "Her insanın her istediği zamanda ve istediği miktarda güvenli gıdaya ulaşabilmesi gerekmektedir. Gıda çalışmaları bu kavramın hepsinin yerine getirilmesi için yapılmalıdır. Bu kongrenin bu amaçlara hizmet edeceğine gönülden inanıyorum. Kongrede emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin gıda ile ilgili sunumlar gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendireceği kongre, 18 Ekim'de sona erecek.