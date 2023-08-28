Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Kayıt İşlemleri Başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde kayıt işlemleri başladı. Öğrenciler e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapabilecek veya yüz yüze başvuruda bulunabilecekler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Kaydını elektronik ortamda yapamayan öğrenciler için ise 1 Eylül'e kadar SCÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kayıtlar alınabilecek.

Yüz yüze kayıt olmak isteyen öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Adnan Taşkın, "Kayıtlarını yüz yüze yapmak isteyen öğrencilerimizden herhangi bir belge talebimiz yok. Eğer başvuracak öğrencilerimiz 2007 ve öncesinde mezun ise sadece lise diplomalarını getirmeleri yeterli oluyor. Öğrencilerimizi şimdiden kutluyorum, hepsine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.