Milli güreşçi Halit Ozmuş, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı ameliyat geçiren sporcu, mindere dönmek için gün sayıyor.

- Şampiyon Güreşçi mindere dönmek için gün sayıyor

SİVAS - Milli güreşçi Halit Ozmuş, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı ameliyat geçiren sporcu, mindere dönmek için gün sayıyor.

9 ay önce diz ön çapraz bağlarından sakatlık yaşayan Halit Ozmuş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde ameliyat oldu.

SCÜ Öğrencisi ve aynı zamanda Güreş Milli Takımı sporcusu Halit Ozmuş, daha önce geçirmiş olduğu dizindeki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Öztemur'la görüşen Ozmuş, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Milli güreşçinin 9 ay önce dizinde ön çapraz bağ yaralanması geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Öztemur "Halit, uzun süredir takip ettiğimiz Milli Güreşçimiz. Yaklaşık 9 ay önce dizinde bir ön çapraz bağ yaralanması geçirdi. Buna rağmen müsabakalarına çıktı. Bizlere bir Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü hediye etti. Kendisine başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı yaptık. İnşallah kısa bir süre sonra tekrar spora dönecek. Kendisinden daha büyük başarılar bekliyoruz" dedi.

"Sakat haldeyken şampiyon oldum"

Güreş Milli Takımı Sporcusu Ozmuş, son karşılaşmada aldığı mağlubiyete sakatlığının sebep olduğunu dile getirerek, "9 ay önce sakatlık yaşadığımda hocam ilgilenmişti. Sivaslı olduğum için yine Üniversite Hastanesinde karar kıldık. Hocama gençlerde son senem olduğu için "Nasıl Güreşirim" sorusunu sordum. Kendisi tavsiyelerde bulundu. Hocamın tavsiyelerine uyup ilk olarak Türkiye şampiyonasına katıldım. Sakat haldeyken şampiyon oldum. 2 kamp geçirdim ve sonrasında Avrupa üçüncüsü oldum. Avrupa şampiyonasında geçen yıl yendiğim Alman rakibime yenildim ve o şampiyon oldu. Yenilmem üzerine sakatlığımın bana engel olduğunu anladım. Hemen hocamdan randevu alıp ameliyat oldum" diye konuştu.