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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı

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Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eyül Üniversite kavşakta meydana geldi.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı

Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eyül Üniversite kavşakta meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 NU 818 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.A. yönetimindeki 58 BP 290 plakalı Ford marka ambulans kavşakta çarpıştı. Ambulans yan yatarken kazada sağlık çalışanları olan A.Ö, D.Ö. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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