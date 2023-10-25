Sivas'ta Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası Başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası, 560 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Hazar'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası, 560 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan 'Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası' başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 42 ilden, 260 kulüp 560 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Hazar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erdoğan Tunç: "Başarılar diliyorum"

Açılış seremonisinde konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, "Türkiye şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Her şeyden önce müsabakaların, centilmenlik çerçevesinde geçmesini ve hak edenin kazandığı keyifli yarışmaların, keyifli çabaların olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da şampiyonanın sakatlıksız geçmesini temenni ederek, "Şampiyonaya katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bütün katılanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Heyecan dolu şampiyona 29 Ekim Pazar günü sona erecek. - SİVAS