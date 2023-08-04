Çiftçilerin Emekleri Boşa Gidiyor: Arabalardan Atılan Cam Şişeler Tarla Yangınlarına Yol Açıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, tarla yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu ve arabalardan atılan cam şişelerin yangınlara sebep olduğunu belirtti. Yörük, çiftçilerin bir yıllık emeğinin boşa gitmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Arabada içtiğiniz bir cam şişeyi dışarıya attığınızda bu cam şişeler kırıkları veya bütün halinde güneş altında mercek etkisi yapıyor, bu da çiftçimizin bir yıllık emeğine mal oluyor" dedi.

SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük son dönemde hasat zamanı yaklaşan tarlalarda sıcaklığın da etkisiyle çıkan yangınlar ile ilgili uyarılarda bulundu. Tarla yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı ortaya çıktığını belirten Yörük, özellikle yol kenarındaki tarlalara genelde araçlardan atılan şişe ve plastiklerin buna sebep olduğunu söyledi.

Hasat sonrası anız yakmanın da doğaya, toprağa ve canlılara büyük zararı olduğunu söyleyen Yörük, "Anız yaktığınızda orada sizin göremediğiniz milyonlarca faydalı böcek türü var. Toprağa faydalı solucanlar var veya sizin göremediğiniz canlılar var. Anız yakmak hem çevre ve doğa için hem de flora için gerçekten çok zararlı. Elbette biraz zor, biraz pahalı bir yöntem ama ya anıza ekim modellerinin kullanılması lazım ya da anızın sürülüp yeniden tarlanın ekilmesi lazım" diye konuştu.