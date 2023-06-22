Sertifika istenmeli: Depreme dayanıklı ev alımında sertifika şartı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, yeni ev alımlarında sertifika istenmesi gerektiğini belirterek, "Depremden sonra insanların daha hassas olması bekleniyor. Ev alacaklar 'Yaşayacağım bina depreme güvenli mi?' diye soru soruyor" dedi.

SCÜ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, bölgede özel sektör tarafından yapılacak yeni binalarla ilgili ev alacaklara uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Tuztaşı, ev alacak kişilerin bölgede yeni yapılan binaların, yapı denetiminin yapıldığına, binanın malzeme ve zemin ilişkisinin uygunluğunun eksiksiz olduğuna dair sertifika istemesi gerektiğini belirterek, "Biz işveren ve müşteri diyaloğu açısından değerlendirdiğimizde, önceden, konut edinme sırasında sadece bir tapu alınıyordu. Belediyelerden imar ruhsatı alınmış, yapı kullanım izni var mıdır? Bunlarla ilgili vatandaşın endişeleri vardı. Sadece mülkiyet meselesi olarak bakıyordu. Ancak bu depremden sonra, bir yaşam standardı olarak depreme veya bu tip felaketlere hazır olan yani güvenlikli bir yapı aldı mı, almadı mı meselesiyle ilgili çok endişesi yoktu. Depremden sonra, artık insanların bu konulara daha hassas olması bekleniyor. Yani bir insan ev alırken bu evi satanla diyaloğu açısından değerlendirdiğimizde şunu sorabilir. 'Benim yaşayacağım mekan depreme güvenlikli mi?' İşte bununla ilgili düzenlenebilecek birtakım sertifikalar ya da deprem güvenliğine ilişkin yapı kullanım rehberi yani daha çok yapının güveniyle ilgili kullanılan malzeme, zemin ilişkisi, bu tip bilgileri barındıran bir katalog, bir sertifika verilebilir. Bu en azından vatandaş birtakım endişelerden kurtarmış olur. Ama bunların da yine sağlıklı şekilde kullanılması gerekmektedir. Sadece deprem bölgesindeki durum olarak değerlendirmemek lazım. Onun dışında kalan bütün Türkiye'deki şu andaki yapılaşmanın devam ettiği yerlerde de zaten bu sorunlar var. Bunun artık yaygınlık kazanması lazım. İnsanların bu tip yapılar alırken, konut edinirken barınma meselesini daha ciddi şekilde işverenden alacakları belgede görmek işlemini de kaçınılmazdır" dedi.