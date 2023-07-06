Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama ve Kurtarma Birimi Kurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde arama ve kurtarma birimi kuruldu. Üniversite, afetlerde hayat kurtarmayı ve canlara dokunmayı hedefleyen birim için öğrencilere eğitim vererek afet bilinci sertifikası vermeyi amaçlıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde arama ve kurtarma birimi kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Kemal Demetçiçek ve Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma (CAK) üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yıldız, bu birimin en büyük hedefinin afetlerde hayat kurtarmak ve canlara dokunmak olduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir değer olarak anılmak istediklerini aktaran Yıldız, "Afete hazır üniversite projemiz kapsamında 1 yıl içerisinde tüm öğrencilerimize eğitim vererek afet bilinci sertifikasına kavuşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.