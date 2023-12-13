Üye Girişi
Haberler

Öfke Yönetimi Olmayanlar Stadyumlara Alınmamalı

Güncelleme:
Abone Ol

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, Ankaragücü - Rizespor maçında yaşanan fiziki saldırıya ilişkin önlemler alınması gerektiğini belirtti. Darıcı, öfke yönetimi olmayanların stadyumlara alınmaması gerektiğini ve yaşanan olayların ülke organizasyonlarına zarar verebileceğini ifade etti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, Ankaragücü - Rize spor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırıya ilişkin, "Öfke yönetimi olmayan, derslerine girip bu sınavları geçemeyen ve başarısız olan kulüp yöneticileri başta olmak üzere, futbolcu ve taraftarlar stadyumlara alınmamalıdır. Çünkü yaşanan olaylar ülkemizde düzenlenecek organizasyonlara da zarar verecektir. Bu tip şeyleri bir daha yaşamak istemiyorsak ciddi önlemler alınması gerekiyor" dedi.

SCÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, Ankaragücü - Rize spor maçında Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik fiziki saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sahalarda yaşanan olayların spor açısından kabul edilemez ve spor barışına sığmayan bir durum olduğunu söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Bu yaşadıklarımız bize stres ve öfkeyi kontrol edebilmek için hayatımızın her aşamasında çok önemli bir konudur. Öfkeyi ve stresi tamamen yenemeyiz. Bu insan vücudunun bir çıktısıdır ama bunu kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Öfke yönetimi olmayan, derslerine girip bu sınavları geçemeyen ve başarısız olan kulüp yöneticileri başta olmak üzere, futbolcu ve taraftarlar stadyumlara alınmamalıdır. Çünkü yaşanan olaylar ülkemizde düzenlenecek organizasyonlara da zarar verecektir. Bu tip şeyleri bir daha yaşamak istemiyorsak, ciddi önlemler alınması gerekiyor. Bu önemlerin en başında öfke ve stresi yönetmeyi öğrenmek geliyor. Bu da ancak eğitimle mümkün olur" diye konuştu.

'ŞİDDETİN MEŞRULAŞTIRILMASI KÖTÜ NOKTALARA GİDEBİLİR'

Şiddetin kendisini farklı şekillerde gösterebildiğini söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Bunu başka insanlar örnek aldığı zaman sonuçları daha farklı noktaya gelebiliyor. Şiddetin senin için iyisi, benim için kötüsü diye bir şey söz konusu olamaz. Şiddetin meşrulaştırılması çok daha kötü noktalara gidebilir. İleride bizi telafisi mümkün olmayan noktalara kadar götürebilir. Özellikle şiddet ve şiddeti öven davranışlar, sadece o şiddete 'oh olsun' demekle kalmaz aynı zamanda kendisinden sonraki nesiller ve  toplumun geneli içinde adeta bir şiddet virüsünü yaymış olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankaragücü Cumhuriyet Rizespor Şiddet Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title