Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Hasat Dönemi Başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TUAM) hasat dönemi başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde görevli Öğr. Gör. Volkan Yörük, uygulamalı tarım alanında gerçekleştirilen üretim hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere teorik eğitimlerinin yanı sıra Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne ait uygulama seralarında ve tarım alanlarında uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Yörük, "Burada öğrencilerimiz topraktan, fide dikiminden, kültürel işlemlerden ve ürünü kasaya koyuncaya kadar bütün süreci yakından takip ederek tecrübe sahibi oluyor. Bu uygulamalı eğitim sonunda öğrenciler pratik eğitim kazanarak mezun olduklarında mesleklerine daha kolay alışacaklar. Buradaki üretimimizde hiçbir kimyasal madde kullanmadan Sivas Organik Tarım AŞ'nin ürettiği solucan gübresini kullanarak, organik tarıma dair temel eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasat hakkında bilgi veren TUAM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş da "Seramızdan çıkan hasadımızı gerek üniversite personelimize gerekse Sivas'taki vatandaşlarımıza vakıf üzerinden satarak gelir elde ediyoruz. Bu gelirle de yılda yaklaşık 100 öğrenciye burs vermekteyiz. Sevgili öğrencilerimizin, geleceğin mesleği olan tarım mesleğine yönelmelerini istiyoruz." açıklamasında bulundu.