Sivas'ta 4. kattan düşen çocuk tedaviye alındı
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Sağlık Haberleri
Sivas'ta İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki pencereden düşen 20 aylık çocuk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Sivas'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen çocuk tedaviye alındı.
İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta yaşanan olayda, 20 aylık A.Ö. 4. kattaki evlerinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık