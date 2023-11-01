Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 88 Öğrenci Zehirlendi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
SCÜ'de öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı. Kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık